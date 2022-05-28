Genç Hatipler Hutbe Yarışması’nın birincisi İzmit Anadolu İHL’den

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Yarışması' Türkiye finali, Ayasofya-i Kebir Camii'nde gerçekleştirildi. Final yarışması programına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Dr. Nazif Yılmaz ile Sadri Şensoy, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan din görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

1’İNCİ, İZMİT ANADOLU İHL’DEN

Final yarışması Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'de yapılan yarışmalarda bölge birincisi seçilen 10 öğrenci, hutbelerini Ayasofya-i Kebir Camii'nin minberinde irad etti. Seçici kurulun değerlendirmelerinin ardından Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sefa Bülbül 1'inci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Nureddin Aslan 2'nci, İstanbul Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yavuz Kavzan 3'üncü oldu. Final yarışması, ödül töreniyle beraber son buldu. Necmettin Bilal Erdoğan, finalde yarışan tüm öğrencilere hediye takdim etti, Bakan Özer de dereceye girenlere ödüllerini verdi.