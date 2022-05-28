Muammer Dereli Fen Lisesi’nde kep töreni heyecanı

Kocaeli’nin en başarılı okullarından biri olan Muammer Dereli Fen Lisesi 17.dönem mezuniyet törenini geçtiğimiz cuma günü saat 18.00’de okul bahçesinde 115 öğrencinin, öğretmenlerin, protokolün ve velilerin katılımıyla yaptı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Okul Müdürü Hamza Kararoğlu açılış konuşmasında öğrencilere seslenerek, “Sizlerle onur duyuyoruz, bilimin ışığında yürüyeceğinize inanıyoruz. Sizleri yetiştiren ailelerinize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEREF KÜTÜĞÜNE BRÖVE ÇAKTI

Ardından kısa bir piyano dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri ve çiçekler takdim edildi. Akabinde okul halk oyunları ekibinin gösterisi nefes kesti. Daha sonra sahneye okul birincisi gelerek oldukça anlamlı bir konuşma yaparak okul şeref kütüğüne bröve çaktı. Tüm izleyicilerden alkış aldı. Flama devir tesliminin ardından okul öğrencileri izleyicilere müzik dinletisi sundu.

KEPLER HAVAYA FIRLATILDI

Sınıf sınıf öğrenciler çağrılarak anı diplomaları takdim edildi. Matematik öğretmeni Gürkan Gürsoyun direktifleri doğrultusunda kepler havaya fırlatıldı. Balonlar gökyüzüne bırakılırken havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra öğrenciler müzik eşliğinde eğlenmeye başladılar. Öğretmenler ve velilerde öğrencilerin bu anlamlı gününde onlara eşlik ettiler.

İLK ÜÇE GİREN ÖĞRENCİLER

· Okul 1’ncisi: 12-B Sınıfı’ndan Yunus Efe ÇAKICI

· Okul 2’ncisi: 12-E Sınıfı’ndan Burkan BULDUKLU

· Okul 3’üncüsü: 12 -E Sınıfı’ndan Ali Osman YILDIZ