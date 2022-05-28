Kurulan şirket sayısı %25,5, kapanan şirket sayısı %126 arttı

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yaptığı TOBB, 2022 yılı nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk 4 ayında önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,1 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,5 azaldı. 2022'nin ilk 4 ayında önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında ise yüzde 45,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 94,7 artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,3 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

Nisan 2022'de, Nisan 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,8 artış gösterirken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,0 azaldı. Nisan 2022'de kapanan şirket sayısı da 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 125,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 31,9 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16, kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,8 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59,0 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 1,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,3 azalış gerçekleşti.

BAYBURT HARİÇ TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Nisan 2022'de kurulan toplam 10 bin 914 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limited şirket, yüzde 12,8'i anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.