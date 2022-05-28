Dilovası Huzur Evi için imzalar atıldı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ve iş insanı Ziya Eren'in katkılarıyla yapılacak olan ‘Ahmet Eren ve Huriye Eren Yaşlı Bakım, Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri’ yerleşkesinin imza töreni gerçekleşti.

ÖZHASEKİ DE KATILDI

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray, Gebze Eski Belediye Başkanı Adnan Köşker, AKP Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, Kamu Kurum Müdürleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“ BİR HAYALİM DAHA GERÇEKLEŞİYOR”

Ahmet Eren ve Huriye Eren Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri yerleşkesi imza töreninin açılış konuşmasını KMC Kayseri Metal Center sahibi Ziya Eren, "Bugün burada hayallerimden birinin daha protokolü gerçekleşiyor. Bugün burada yine bir hayal gerçekleşiyor. Yaşlı bireylerimizin yalnızlık duygusundan uzaklaşacağı, ailesi olmayan yavrularımızın da aile sıcaklığında büyümesini hedefleyen ülkemizde ilk kez hayata geçecek bir sosyal sorumluluk projesini inşallah Dilovamız’a kazandıracağız. Bu hayalimin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum” dedi.

“YÜZDE 63’ÜNÜ TAMAMLADIK”

Eren'in ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu önemli projenin hayata geçmesi için tüm imkanlarını seferber eden, işadamı Ziya Eren’e teşekkür ediyorum. Seçim döneminde taahhüt ettiğimiz projelerimizin yüzde 63'ünü tamamladık. Yılsonu itibariyle tamamlanan projelerimiz yüzde 80’i bulacak” dedi.

“ZİYA KARDEŞİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

İmza töreninde son olarak konuşan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ziya Eren'in yine hayırlı bir projesinin imza töreni için bir aradayız. Genç yaşta başladığı hayır işleri ile memleketimiz Kayseri'de birçok projeye imza atmıştır. Şimdi de Dilovası'nda güzel bir hayır işine imza atıyor. Allah kesesine bereket versin. Ticaretteki başarısını hayır işleri ile taçlandıran Ziya Eren kardeşimize ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.