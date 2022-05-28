İKM Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti

Özel Atakent Cihan Hastanesi’nin Kocaeli’de sağlık hizmetine erişimi artırmak adına sosyal sorumluluk anlayışıyla imzaladığı indirimli sağlık hizmeti sözleşmelerinin kapsamı genişliyor. Bu yaklaşımdan hareketle İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni (İKM) ziyaret eden Özel Atakent Cihan Hastanesi, dernek üyelerine sunulacak olan sağlık hizmeti detayları hakkında bilgi verdi.
İKM’YE TEŞEKKÜR ETTİLER
İki kurum arasında imzalanan sözleşme dernek üyelerinin birinci derecede yakınları için de geçerli olacak. İKM Başkanı Murat Öztürk, dernek üyelerine sundukları hizmet ve imkanlardan dolayı Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne teşekkür etti. Hastane Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm ile Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Tanrıverdi ise İKM Derneği ile sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkürlerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.