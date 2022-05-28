Atakent Cihan Hastanesi'nden bir indirim anlaşması daha

Özel Atakent Cihan Hastanesi, sağlık herkes içindir yaklaşımıyla Kocaeli’de sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla çeşitli kurum, kuruluş, sendika ve derneklerle indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzalıyor. Bu yaklaşımdan hareketle S.S. Kocaeli Büyükşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi’ni ziyaret eden Özel Atakent Cihan Hastanesi, indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzalayarak kooperatif üyelerine sunulacak olan sağlık hizmeti detayları hakkında bilgi verdi. İki kurum arasında imzalanan sözleşme kooperatif üyeleri ve birinci derecede yakınları için geçerli olacak.

BİRİNCİ DERECE YAKIN

Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Kurumsal iletişim Müdürü Gökhan Tanrıverdi ve Destek Hizmetleri Müdürü Alican Akkurt tarafından ziyaret edilen Kooperatif Başkanı Bilal Karaosmanoğlu İle Kurum Müdürü Gökhan Işık, üyelerine sundukları hizmet ve imkanlardan dolayı hastaneye teşekkürlerini iletti. Hastane Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm ise S.S. Kocaeli Büyükşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi ile sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkürlerini iletti.