İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Yerleşkesi’nde Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen lisesinden oluşan 60 dersliği ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen, çeşitli aktivite alanları bulunan, 15 bin metrekare kapalı alana sahip, güçlü öğretmen kadrosu ile öğrencilerinin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini, 21. yüzyılın beklentilerinden haberdar olmalarını hedefleyerek geleceklerini tasarlayan Özel Kocaeli BİLNET Okulları’nda, öğrencilerinin LGS ve YKS sınavlarında üstün başarı sağlamaları, istedikleri mesleğe tüm yeterlilikleriyle adım atarak fark yaratmaları, her türlü yaşam kalitesine ulaşmalarını hedef olarak belirleyen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atan Kocaeli BİLNET Okulları akademik başarılarının yanında çok yönlü gelişimi destekleyen, yaşamı kucaklayan robotik, satranç, basketbol, yüzme, müzik, gibi sosyal kulüp dersleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerinin yeteneklerinin keşfedilmesine imkân sağlıyor.
28 May 2022 - 15:22- Eğitim Güncelleme: 28 May 2022 - 15:23
BİLNET’ten öğrenciler için bir seminer daha
Özel Kocaeli BİLNET Fen ve Anadolu lisesi 9. Ve 10. Sınıf öğrencilerine, Prof. Dr. Erhan Bütün öğrencilerin meslek seçiminde yardımcı olacak Sivil havacılık sektörü̈, robot, yapay zekâ, akıllı kontrol alanlarında geleceğin inovasyon dünyası hakkında bilgiler verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.