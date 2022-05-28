BİLNET’ten öğrenciler için bir seminer daha

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Yerleşkesi’nde Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen lisesinden oluşan 60 dersliği ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen, çeşitli aktivite alanları bulunan, 15 bin metrekare kapalı alana sahip, güçlü öğretmen kadrosu ile öğrencilerinin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini, 21. yüzyılın beklentilerinden haberdar olmalarını hedefleyerek geleceklerini tasarlayan Özel Kocaeli BİLNET Okulları’nda, öğrencilerinin LGS ve YKS sınavlarında üstün başarı sağlamaları, istedikleri mesleğe tüm yeterlilikleriyle adım atarak fark yaratmaları, her türlü yaşam kalitesine ulaşmalarını hedef olarak belirleyen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atan Kocaeli BİLNET Okulları akademik başarılarının yanında çok yönlü gelişimi destekleyen, yaşamı kucaklayan robotik, satranç, basketbol, yüzme, müzik, gibi sosyal kulüp dersleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerinin yeteneklerinin keşfedilmesine imkân sağlıyor.