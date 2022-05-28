SEDAŞ’ın Kadın Enerjisi “Next” projesinde atölye buluşması

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) hayata geçirdiği “Kadın Enerjisi – Next” projesinin ikinci buluşması keyifli bir organizasyon eşliğinde gerçekleşti. SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Akkök Holding Hukuk Direktörü Çağla Zıngıl, Akkök Holding ve Akenerji İnsan Kaynakları Direktörü Duygu Erzurumlu, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satınalma Müdürü Selmin Bağrıaçık, Sepaş Enerji Pazarlama &Kurumsal İletişim ve Müşteri Yönetimi Müdürü Gizem Sezer Altınok, SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Emine Oğcu Çetinkaya ve holding enerji grup şirketlerinden yöneticiler katıldı.

“KIZ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK BÖLÜMLERİNE YÖNELMESİ SAĞLANACAK”

Açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, kadınların iş hayatında daha fazla etkinleşmesinin ve güçlenmesinin gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Akkök Holding çatısı altında Akenerji ve Sepaş Enerji ile yürüttüğümüz Kadın Enerjisi projesinin Next etabında, kız öğrencilerinin lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerine yönlendireceğiz. Holding enerji grubu çalışanlarının, 7. ve 8. sınıf ile 11. ve 12. sınıfta okuyan kız çocuklarını lise ve üniversite tercihlerinde elektrik bölümlerinde eğitim almaları için teşvik ediyoruz.

ERKEK İŞİ ALGISI

Enerji sektöründeki “erkek işi” algısı gibi bu türden kalıp yargılar, iş hayatına girmeden çok önce başlıyor. Kız çocuklarımız ve öğrenim hayatları devam eden genç kadınlar, gelecek planlarını yaparken enerji sektörünü yeteri kadar değerlendirmeye almıyorlar. Kadınlar, enerji sektörü içinde başarılı bir kariyer imkanına sahip olamayacaklarına ilişkin bir inanca sahip oluyorlar. Tüm bu ezberleri bozmak ve enerji sektörüne bambaşka bir bakış açısı getirmek için Kadın Enerjisi projelerine başladık. Next projesi, enerji sektöründeki kadın görünürlüğü ve etkinliğini artırma hedefimiz doğrultusunda küçük yaşlardan itibaren dönüşüm başlatma amacıyla önem taşıyor. Tohumları şimdiden ekip, gelecekte karşılığını almayı hedefliyoruz” dedi.

HER YIL 150 KIZ ÖĞRENCİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Next projesi, teşvik edici uygulamalarla kız öğrencilerini lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Her yıl 150 kız öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje ile saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkanları sunulacak. Ayrıca katılımcılara Akkök Holding enerji grubu şirketlerinde işe alımlarda öncelik hakkı tanınacak.