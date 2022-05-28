İzmit Lisesi Mezunları 23. kez bir arada

1945 yılında eğitim ve öğretime başlayan İzmit Lisesi’nin günümüze kadar mezun olan öğrencileri ve lisenin çınarları diye anılan öğretmenler, İZLİDER’in her yıl geleneksel hale getirerek düzenlediği ve bu yıl 23’üncüsü yapılan Pilav Günü ve Bahar Şenliği etkinliğinde bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen Pilav Günü’ne İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Okul Müdürü Vahit Çakmak, Art NikomediaDernei Başkanı Akın Ülkü Sevinç, okulun ilk mezunları ve çeşitli dönemlerde mezun olan öğrencileri katılım sağladı.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

İZLİDER Başkanı Haluk Cem Gökmen Ev sahipliğinde yapılan pilav gününde okuldan mezun yazarlar Lale Tığ, Nilgün Sezeralp, Sevcan Tamer, Erdem Arcan, Gülseren Delibaş kitaplarını imzaladı. Yazarlardan Mustafa Küpçü ise rahatsızlığı nedeni ile katılamadığı imza gününe imzalı kitaplarını gönderdi. 500 üyesi bulunan derneğin pilav gününde 400 kişilik pilav dağıtıldı. Etkinlikte konuşan İZLİDER Başkanı Haluk Cem Gökmen, “Sizlere ne iyi hizmeti verebilmek için çalışmaya gayret ediyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman ikinci ailemiz olan İzmit Lisesinde bizlere destek oldukları için teşekkür ederim. 2017 senesinden bu güne aldığımız yönetimde elimizden geleni yaptık. Pandemi nedeni ile 2 sene pilav günü yapamadık” ifadelerini kullandı.

“İLERDE TEKRAR BURADA OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

İstemediklerine rağmen okul binalarından edildiklerini ifade eden Gökmen, “İlerde tekrar burada olacağına inanıyoruz. 2017 yılında önüne geçmemize rağmen maalesef eski cezaevinin yanına taşınmış bulunmakta. Yeni okulda Atatürk köşesi ve İzmit Lisesi köşesi yoktu dernek olarak yaptık. Öğrencilerimize burslar verdik. Ne yazık kiMilli Eğitim Bakanlığı’nın tarihi 100 lise olarak hazırladığı kitapta İzmit Lisesi var. Böyle bir kitapta varken, hiçbir tarihi okul yerinden edilmemişken biz neden edildik. Bu okul ordu komutanlarında ekonomi profesörlerine ve tıp camiasında çok fazla ödül almış doktorlarımıza sahip. Dünya şampiyonu karateciye sahip. Adrese dayalı liseye dahil olduğu nedeni ile hiçbir başarı puanı olmayan alımlar yapıldı. Bir an önce İzmit lisenin pilot okul olması gerektiğin, eski binasına dönmesi gerektiğini ve tekrar puanla alınan bir okul olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

YÖNETİME TEŞEKKÜR

Okul Müdürü Cahit Çakmak ise, “İZLİDER yönetim kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür ederim. Tarihi yüz lise arasında yer alan İzmit Lisesi 1945 yılından 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar bulunduğumuz yerde eğitim yaparken yeni yerine taşındı. Geçmişinde nasıl ki iyi bir yurttaş özelikleri ile donatılmış öğrenciler yetiştirmişse bundan sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ünvizyonu ile eğitime devam edecektir” ifadelerini kullandı.