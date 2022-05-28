Vasiyet bile dijitalleşti

Dijitalleşen dünyada, geleneksel bir yöntem daha teknolojiye yenildi. Genç girişimci Bekir Güzeller tarafından hazırlanan uygulama sayesinde vasiyet, ölmeden önce son mesaj dijital ortamda tutulacak. Kişi öldükten sonra mesaj ve vasiyet ilgili yerlere ulaşacak. Uygulamaya, ‘Legizi’ ismi verilirken Kazakistanlı iş insanı Dauren Bozanov da, fikre yatırım yapma kararı aldı.

“MEKTUPLARIN ULAŞMASI İÇİN KİŞİNİN VEFAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR”

Fikri hayata geçiren girişimci ve kurucu Bekir Güzeller, “İnsanlar, Legizi ile hem özel bir mektup, hem de herkese açık bir mektup bırakabilir. Mektupların ulaşması için kişinin vefat etmesi gerekmektedir. Vefat etmeden önce planlanmış mektuplar alıcılara ve herkese bırakabilir. Uygulama dijital miras ve fiziksel mirasları bırakmaya da ver verecektir. Henüz gelişim aşamasında yayınlanan uygulama geleceğe yönelik insanların tüm planlamalarını yapmalarını sağlayacaktır. Legizi’yi dünyaya açmayı planlıyoruz” dedi.

Uygulamanın şuan için sadece Türkiye de yayınlandığını ifade eden Bekir Güzeller, “Sonrasında Kazakistan ve diğer ülkelere de entegre edilecektir. Uygulama üzerinden kimliklerini doğruladıktan sonra, kullanıcılar gelen kutusunda kaç kişinin mesaj bıraktıklarını görebilirler. Fakat kimin bıraktığını göremezler. Mektubu bırakan kişi vefat ettikten sonra mektup, diğer kullanıcının gelen kutusuna kilitli bir şekilde düşmektedir. Mektubu okumak için nihai bir karar olup olmadıklarından emin olmalarını sağlayan son bir uyarı mesajıyla karşılaşırlar. Onayladıktan sonra kilit açılır ve mektubu okuyabilirler. Kişiler herkese açık bir mektup bıraktıklarında, yayınlanması için yine kişinin vefat etmesi gerekmektedir. Kısacası sadece vefat edenlerin bıraktıkları mektup gözükmektedir” diye konuştu.

“DİJİTAL VASİYETİ, UYGULAMA KAYDI ONAYLANMIŞ OLAN HERKES KULLANABİLİR”

Dijital vasiyeti, uygulama kaydı onaylanmış olan herkesin kullanabileceğini ifade eden Bekir Güzeller, “Uygulamayı sadece mektup bırakmak için değil, özel olarak kullanıcının kendisine bırakılmış mektupları ve herkese açık paylaşılmış diğer insanların mektuplarını okumak için kullanabilir. Herkes kaybettiği bir yakınından, kaybetmeden önce son sözlerini duymak isterdi. Ailesine, akrabalarına ve yakın arkadaşlarına sevgi dileklerini veya paylaşamadıkları sırlarını paylaşabilmek için kullanabilirler. Özellikle riskli bölgelerde askerlik yapan kişilerin yada hastalığı ileri seviye olan kişilerin kullanması daha etkili olabilir. Fakat burada kişileri ayırt etmemek gerekiyor. Ölümlü dünya kimin ne zaman vefat edeceğini bilemeyiz” şeklinde konuştu.

SİSTEM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Sistemin güvenliği ile ilgili bilgiler veren kurucu Bekir Güzeller, “Biz aslında sistem güvenliğini en iyi hale getirebilmek için uzun bir çalışma sağladık. Kayıtlı, kayıtsız kullanıcıların tüm fonksiyonlarını düşündük. Kayıtlı bir kullanıcı kayıtsız bir kullanıcıya mesaj gönderirken, göndereceği kişinin yasal isim soy ismini ve güncel numarasını girmelidir. O kullanıcı kayıt olurken veya kayıtlıyken o numaranın o isim ve soy isimle kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. Eğer numarasını değiştirip kayıt olursa, o kişinin mesajı ulaşmaz. Mesajı okumak için kimliğini doğrulaması gerekecektir. Eğer sistemsel bir hata ile kişinin yanlış vefat etme uyarısına maruz kaldığında, 1 haftalığına o kullanıcının tekrar uygulamaya girip, hala hayatta olduğuna dair bir doğrulama istiyoruz. Eğer onu doğrulayamadığı takdirde 1 haftanın sonunda mektup doğrulanmış alıcıya ulaşır. Tüm özel mesajlar bizlerin bile göremeyeceği bir sistem üzerine kuruldu. Sadece biz herkese açık bırakabilen mektupları görmekteyiz. O mektupları onay aşasına sokmak zorundaydık. Çünkü vefat etmeden önce yanlış yönelimlerle alakalı insanları kötü yola etkileyecek bir durumsa biz o mektupları reddediyoruz ve kişiyi bilgilendiriyoruz. Eğer uygun bir içerikse mektupları onaylıyoruz ve kişi vefat ederse o mektup yayınlanıyor” ifadelerini kullandı.