Behlül Metin’in acı günü

STK’larda görev yapan ve kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Behlül Metinin, İzmit Serdar Mahallesi’nde oturan annesi Servet Metin (88) yaşlılığa bağlı sağlık sebeplerinden vefat etti. İki çocuk annesi Servet Metin’in cenazesi İzmit Serdar Mahallesi Yeşil Caminde yarın (29 Mayıs Pazar günü) öğlen kılınacak cenaze namazını müteakip, Bağçeşme Mezarlığında defnedilecek.