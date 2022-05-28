28 May 2022 - 16:03- Gündem G: 28 May 2022 - 16:06

Behlül Metin’in acı günü
Behlül Metin’in acı günü mask

STK’larda görev yapan ve kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Behlül Metinin, İzmit Serdar Mahallesi’nde oturan annesi Servet Metin (88) yaşlılığa bağlı sağlık sebeplerinden vefat etti. İki çocuk annesi Servet Metin’in cenazesi İzmit Serdar Mahallesi Yeşil Caminde yarın (29 Mayıs Pazar günü) öğlen kılınacak cenaze namazını müteakip, Bağçeşme Mezarlığında defnedilecek.

28 May 2022 - 16:03 - Gündem

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