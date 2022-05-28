Tekel bayileri “batıyor”

Sigaraya ve alkole gelen ÖTV zammı tekel işletenler için adeta kabus oldu. 2022 yılı içerisinde gelen zamlarla birlikte sigara ve alkol tüketicilerinin yanısıra tekel bayi işletenler de artık zor durumda. 27 Mayıs ÖTV zammıyla birlikte 1 litre rakıdan alınan ÖTV tutarı 602,48 TL'ye yükseldi. Sigaradan alınan 0,71 maktu tutarı ise 0,78 TL oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.Sigara fiyatlarının neredeyse her ay güncellenmesi sonrası en ucuz sigaranın kaç TL olduğu bilgisi de artık vatandaşın kafasını karıştırmış durumda.

“STOKLARIMIZ ERİYOR”

İzmit Merkezde Tekel Bayi işleten Sidar Bozkurt yapılan zamlara tepki gösterdi. Zamlardan dolayı mağdur olduklarını ifade eden Sidar Bozkurt, “Zamlardan dolayı mağdur oluyoruz. Her geçen gün sermayemiz eriyor. Yakıta zam geliyor, bize zam getiriyorlar, firmalar mal vermiyor. ÖTV zammından sonra bazı tedarikçilerimiz mal vermeyi durduruyor. Kendi stoklarını koruyorlar, ama bizim stoklarımız eriyor. Gazetelerde zam haberi yayınladıktan sonra bazı büyük marketler kendi elektronik sistemleriyle beraber zamları yansıtıp ürünlerini öyle satıyorlar.

“BATMAYA DOĞRU GİDİYORUZ”

Bizde hala bir fiyat listesi olmadığından kendi ürünlerimizi eski fiyattan satmaya devam ediyoruz. Çoğu esnaf arkadaşımız dünden beri dükkanlarını kapatmış durumda. Hiç kimse bir şey satmıyor. Bu durumdan çok mağduruz ve aynı zamanda çok şikayetçiyiz. Artık para kazanamıyoruz ve batmaya doğru gidiyoruz. Bu zamlardan sonra halk sanki biz zam yapıyormuşuz gibi bize küfrediyor ve saldırıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen sesimizi duyun. Bu işe bir son verelim” ifadelerini kullandı.

“KENDİ SERMAYEMİZDEN YİYORUZ”

Bir başka tekel bayi işletmecisi Deniz Cem Aşkın ise, “Bizlere gelmiş bir fiyat listesi henüz yok. Firmalar bu konularda bizlere yardımcı olmuyor. Gece zam yapılıyor sabah ürün tedarik ettiğimiz firmalara ulaşamıyoruz. Dağıtıcılar satışa çıkmıyor. Dükkanı açtığımızda kendi sermayemizden yiyoruz. Kendi kafamıza göre fiyat belirlemek de etil değil. Büyük bir parkende markaları fiyat listesi belirlemeden zamlı fiyattan satış yapıyor. Piyasa tedirgin. İstediğimiz desteği firmalardan alamıyoruz. Halk da bize tepki gösteriyor. Yazın iş olacak saate dükkan kapatıyoruz. İşlerin kötüye gitmesi için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.