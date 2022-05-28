Babacar’da suç yok ki… Onu getirenler sorgulanmalı!

Kocaelispor’da Dino göz göre göre gönderilmiş ve devam eden süreçte yeşil siyahlılar gol yollarında büyük bir sıkıntı çekmişti. Rusya ve Ukrayna pazarından da futbolcu alınamadı ve yeşil siyahlılar Nijeryalı Babacar Gueye’yi renklerine bağlamak zorunda kaldı. Oldukça ağır, temposuz ve son vuruşlarda da fazla becerisi olmayan Babacar ile yollar ayrıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SÖZLEŞMESİ 180 BİN EURO’YDU

Keçiörengücü’nün santrforu ve Süper Lig takımlarının radarındaki Eze’nin 110 bin Euro maliyetinin olduğu ortamda Babacar Kocaelispor’a yarım sezonluk 75 bin, önümüzdeki sezon için de 180 bin Euro’luk anlaşma sağlanarak geldi. Futbolcunun tanınmadan, araştırılmadan ve doğru düzgün izlenmeden Kocaelispor’a kazandırıldığı, futbolcunun genel performansı ile de net bir şekilde görüldü.

KARAVANA YABANCILARIN ETKİSİ

Futbolcunun menajeri fesih pazarlığında hiç adım atmadı ve resmen inat etti. 35 bin Euro verilen Babacar ile yollar resmen ayrılırken, özellikle uluslar arası transfer yapılırken ne kadar dikkatli olunması gerektiği de gözler önüne serildi. Babacar, Kocaelispor forması ile 12 maçta 4 gol 1 asist yaptı. Yabancı transferlerinde adeta duvara toslayan, yerlilerde de fahiş fiyatlarla transfer yeşil siyahlılar, özelikle -karavana- yabancı transferlerin de büyük etkisi ile küme düştü.