Teknik Asbaşkan Ekrem Can mı oluyor?

Kocaelispor’da yoğun tepkilere rağmen başkanlığa devam eden Engin Koyun önceki gün transfer komitesini belirlemişti. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantının ardından mevcut yöneticilerin yeni görevleri de belli olacak.
BAŞKANVEKİLLİĞİ OLAMAZSAM BIRAKIRIM!
Elde edilen bilgilere göre yetki anlamında kulübün önemli görevi olan teknik asbaşkanlığa, aynı zamanda transfer komitesinde yer alan Ekrem Can’ın getirileceği öğrenildi. Futbol Şube, Mali, İdari İşler ve Basın Sözcülüğü gibi önemli görevler için de yöneticilerin pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Bu arada Başkanvekilliği ile ilgili de hayli ihtiraslı yönetim kurulu üyelerinin olduğu, bazı yöneticilerin “Başkanvekili olamazsam istifa ederim” şeklinde söylemlerinin de bulunduğu gelen haberler arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.