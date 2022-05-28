Teknik Asbaşkan Ekrem Can mı oluyor?

Kocaelispor’da yoğun tepkilere rağmen başkanlığa devam eden Engin Koyun önceki gün transfer komitesini belirlemişti. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantının ardından mevcut yöneticilerin yeni görevleri de belli olacak.

BAŞKANVEKİLLİĞİ OLAMAZSAM BIRAKIRIM!

Elde edilen bilgilere göre yetki anlamında kulübün önemli görevi olan teknik asbaşkanlığa, aynı zamanda transfer komitesinde yer alan Ekrem Can’ın getirileceği öğrenildi. Futbol Şube, Mali, İdari İşler ve Basın Sözcülüğü gibi önemli görevler için de yöneticilerin pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Bu arada Başkanvekilliği ile ilgili de hayli ihtiraslı yönetim kurulu üyelerinin olduğu, bazı yöneticilerin “Başkanvekili olamazsam istifa ederim” şeklinde söylemlerinin de bulunduğu gelen haberler arasında.