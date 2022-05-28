İYİ Parti Genel Merkezi’nden KOTO’ya ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ı ağırladı. Heyet, KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi.

BULUT’TAN KAPSAMLI SUNUM

İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Cihan Bahadır Yaşar ile Buğra Yiğit Kılıç’ın da yer aldığı ziyarette, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Yusuf Erenkaya ile meclis üyeleri hazır bulundu. Başkan Bulut, KOTO üyelerinin sorunları ve taleplerini içeren kapsamlı bir sunum yaptı. Dosya için teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Görüşme, toplantıya katılan meclis üyelerinin soru ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi.