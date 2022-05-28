Kocaelispor U-19’dan Başkent fethi! “0-5”

Kocaelispor Elit U-19 takımı konuk olduğu Başkent Ankara’da Keçiörengücü’nü müthiş bir futbolun ardından 5-0 mağlup etti. Ekibimizde goller Ufuk Birdal (2), Ümitcan Ekşi (2) ve Anıl Emre Yılmaz’dan geldi. Lig ikincisi rakibi karşısında sonuca rahat ulaşan Ali Mumcu’nun talebeleri puanını 62’ye çıkardı.
SON MAÇ GENÇLERBİRLİĞİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ
Son 3 maçında Adanaspor’u 9-1, Denizlispor’u 3-1 ve son olarak da İstanbulspor’u 4-1 ile geçen yeşil siyahlılar Keçiörengücü karşısında elde ettiği harika galibiyetin ardından seriyi 4 maça çıkardı. 35 maç sonunda 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi alan, rakip fileleri 63 kez havalandıran, kalesinde ise 31 gole izin veren Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun son maçında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. 1 Haziran Çarşamba günü Kocaeli Stadı’nda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.