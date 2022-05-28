Kocaelispor U-19’dan Başkent fethi! “0-5”

Kocaelispor Elit U-19 takımı konuk olduğu Başkent Ankara’da Keçiörengücü’nü müthiş bir futbolun ardından 5-0 mağlup etti. Ekibimizde goller Ufuk Birdal (2), Ümitcan Ekşi (2) ve Anıl Emre Yılmaz’dan geldi. Lig ikincisi rakibi karşısında sonuca rahat ulaşan Ali Mumcu’nun talebeleri puanını 62’ye çıkardı.

SON MAÇ GENÇLERBİRLİĞİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ

Son 3 maçında Adanaspor’u 9-1, Denizlispor’u 3-1 ve son olarak da İstanbulspor’u 4-1 ile geçen yeşil siyahlılar Keçiörengücü karşısında elde ettiği harika galibiyetin ardından seriyi 4 maça çıkardı. 35 maç sonunda 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi alan, rakip fileleri 63 kez havalandıran, kalesinde ise 31 gole izin veren Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun son maçında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. 1 Haziran Çarşamba günü Kocaeli Stadı’nda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.