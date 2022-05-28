28 May 2022 - 17:50- Asayiş G: 28 May 2022 - 17:53

TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, kamyonda bulunan hafriyat yola dökülürken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi mask
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Kaza, İzmit TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DRL 003 plakalı Volvo marka hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu savrularak yolun ortasında devrildi. Kamyonda bulunan tonlarca hafriyat yola döküldü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve yola dökülen hafriyatların temizlenmesi ile tekrar normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

28 May 2022 - 17:50 Kocaeli- Asayiş

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