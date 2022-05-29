Balyanoz Gençlik Kampı tam sürat ilerliyor

Her alanda olduğu gibi eğitim ve gençliğe yönelik yatırımlarını da birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli gençliği için yeni bir yaşam alanı olarak planladığı Basın İlan Kurumu (BİK) tesislerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. BİK ile yapılan sözleşme gereği tesislerin kullanımını 10 yıl boyunca üstlenen Büyükşehir, ilk olarak tadilat isteyen kısımlardaki işleri tamamladı. Bu bağlamda boya-badanadan, laminant parke ve seramik döşeme işlemine kadar tesisteki pek çok yeri yenileyen Büyükşehir, önümüzdeki günlerde otel odalarının mobilya tefrişatını yapacak.

BALYANOZ’DAN RESTORANA YOL AÇILIYOR

‘Balyanoz Gençlik Kampı’ adıyla BİK tesislerini elden geçiren Büyükşehir, buraya pek çok yenilik katacak. Yeniliklerden birisi olarak Antikkapı A.Ş’ye geçen mevcut restoran 5 yıldızlı otel mutfağı konforunda bölge halkına hizmet verecek. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

ekipleri, Balyanoz Koyu’ndaki yürüyüş yolundan restorana 2,5 metre genişliğinde 100 metre uzunluğunda ilave yürüyüş yolu yapacak.

TİNY HOUSE GÖRSEL GÜZELLİK KATACAK

Büyükşehir ekipleri, BİK tesislerinin güzelliğine güzellik katmak için her ayrıntıyı düşünüyor. Bu doğrultuda ekipler, 200 m2 alana küçük ev, mikro ev ya da tekerlekli ev olarak bilinen ‘Tiny House’ ve açık hava oturum alanları inşa edecek.

TESİSTE YOK YOK

Yaklaşık 45 dönüm arazi üzerinde yer alan tesis, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğunda gençlik kampı olarak değerlendirilecek. Tesiste 22 odalı otel binası, 6 bloktan oluşan 76 odalı konaklama tesisleri, restoran, sosyal tesis, oyun grupları, 3 adet tek katlı 24 odalı prefabrik personel konutu, açık-kapalı havuz, basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunuyor.