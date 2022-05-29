29 May 2022 - 09:25- Gündem G: 29 May 2022 - 09:27

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak.
Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde uyardığı yüksek sıcaklıklar başladı. Yurdun büyük kısmında sıcaklık değerleri 30 dereceyi aşarken yurdun kuzeydoğusunda ve Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek. İstanbul’da mayıs ayında pek sık rastlanmayan 33 derecelik sıcaklık değerleri görülecek, yurdun en sıcak şehri ise 40 derece dolaylarındaki sıcaklığıyla Aydın olacak.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa’nın güneyi, Van ve Hakkari’nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

29 May 2022 - 09:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.148.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kırsal mahallelere beton yol yaptırılacak mask
Kırsal mahallelere beton yol yaptırılacak
Muhtelif mahallelere beton yol yaptırılacak mask
Muhtelif mahallelere beton yol yaptırılacak
İYİ Parti Genel Merkezi’nden KOTO’ya ziyaret mask
İYİ Parti Genel Merkezi’nden KOTO’ya ziyaret
Behlül Metin’in acı günü mask
Behlül Metin’in acı günü
SEDAŞ’ın Kadın Enerjisi “Next” projesinde atölye buluşması mask
SEDAŞ’ın Kadın Enerjisi “Next” projesinde atölye buluşması
İKM Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti mask
İKM Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL