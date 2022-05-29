Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde uyardığı yüksek sıcaklıklar başladı. Yurdun büyük kısmında sıcaklık değerleri 30 dereceyi aşarken yurdun kuzeydoğusunda ve Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek. İstanbul’da mayıs ayında pek sık rastlanmayan 33 derecelik sıcaklık değerleri görülecek, yurdun en sıcak şehri ise 40 derece dolaylarındaki sıcaklığıyla Aydın olacak.
YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa’nın güneyi, Van ve Hakkari’nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.