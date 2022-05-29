Ali Mumcu: Bu takımla gurur duyuyorum

Kocaelispor Elit U-19 Teknik Sorumlusu Ali Mumcu, takımı ile gurur duyduğunu belirtti ve “Bu takım şampiyonluğu hak etti” dedi.

SEZON ÖNCESİ SIKINTILI BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

İyi bir sezon geçirdiklerinin altını çizen genç teknik adam şu şekilde konuştu: 19 yaş grubunda benim ile birlikte 5 yıldır çalışan 11-12 kişilik bir oyuncu grubu vardı. Üzerine 13-14 oyuncu kattık. Sezon öncesi sancılıydı ve neredeyse tüm hazırlık maçları sıkıntılı geçti. Sonuç çok önemli değildi ancak oyun da bizi tatmin etmedi. Lige girerken az da olsa toparlandık. Mücadele ettiğimiz lig gerçekten çok zor. Bu lig seviyesinde geliştikçe, oyun gücümüz arttı ve tempoyu bulunca da çocukların özgüveni yerine geldi.

KEÇİÖREN MAÇINDA DA MÜTHİŞTİK

Ligi belki ikinci, belki de üçüncü bitireceğiz. Ancak bu takım inanın bana şampiyonluğu hak etti. Bahane olarak düşünülmesin, birkaç maçta 4-5 oyuncum sedye ile dışarıya çıktı, haftalarca sakatlıklarla uğraştık, son dakikalarda penaltılar kaçırdık, birçok maçta çok üstündük ancak finali yapamadık. Çok iyi oynadığımız 5-0’lık Keçiörengücü galibiyeti ile birlikte 63 gol attık ve ligin en çok gol atan takımları arasında yer aldık. 31 golle de ligin en az gol yiyen takımıyız.

HEPSİ İYİ BİRER ASKERLER

Elit Ligi ilk 3’te bitirmek önemli. Ancak bundan da kıymetli olan A takıma vereceğimiz nitelikli futbolcu sayısı. Bu konuda gerçekten büyük mücadele ediyoruz. Adanaspor ile oynanan A takım maçını çok farklı duygularla izledim. Oradaki 5 oyuncu dışında gerçekten 11-12 oyuncumuz A takımda çok rahatlıkla oynayabilecek seviyede. Benim oyuncularım bir yıldız değiller ama iyi işleyen bir çarkın içinde inanılmaz iyi birer askerler. Her biri kulübümüz için yararlı futbolcular olacak inşallah. Her birinin yolu açık olsun.

UMARIM ELİT B’DE YER ALIRIZ

A takımımız küme düştükten sonra alttaki futbolcularımızın ruh hali şu… Biz önümüzdeki sezon ne yapacağız? Elit B, 19’ların gelişimi için çok önemli bir lig. Gelişim liglerindeki sertlik, mücadele gücü ve tempo seviyesi ile ise gelişmek kolay değil. 7-8 gollü galibiyetler futbolcuya bir şey katmıyor çünkü. Rakiplerimiz ne kadar sert olursa oyuncu da o kadar hızlı gelişir. Yönetimimiz formüllerini arıyor. Umarım önümüzdeki sezon da bu ligde yer alabiliriz.