Eray Şamdan alıştırdı! 8. kez Avrupa şampiyonu!

Gaziantep’te 57’ncisi düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. İlimizin milli gururlarından, Tokyo Olimpiyatları ikincisi Eray Şamdan, finalde İtalyan rakibini mağlup ederek kariyerindeki 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
GURUR VE MUTLULUK BİR ARADA
Milli gururumuz Eray Şamdan, Eray’ın babası, aynı zamanda Karate A Milli Takım Antrenörü Adnan Şamdan ile yine İzmit’in gururu, eski dünya şampiyonu karatecimiz, A Milli Takım Antrenörü Haldun Alagaş, Kocaeli’ye bir altın madalya daha kazandırdıkları için gururlu olduklarını ifade ederken, günü 6 altın, 1 gümüş madalya ile kapatarak tarih yazan milli karatecilerimizi de kutladı.
YOK BÖYLE BAŞARI… ALTINLAR BİR BİR GELDİ!
Karate Milli Takımımız ferdi katada Dilara Bozan ile gümüş, Ali Sofuoğlu ile altın madalya kazandı. Kumitede Eray Şamdan’ın dışında Serap Özçelik Arapoğlu (50 kg), Burak Uygur (67 kg), Eda Eltemur (68 kg) ve Erman Eltemur da (75 kg) final maçlarında müthiş maçlar çıkardı ve ülkemize altın madalya kazandırarak adlarına tarihe altın harflerle yazdırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.