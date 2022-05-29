Kulüplerimize ne kadar teşekkür etsek az

İzmit 28 Haziran Ortaokulu’nun elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun yankıları sürüyor. Kocaelispor 13 ve 14 alt yaş grubunda forma giyen futbolcuların ağırlıkta olduğu takımda futbolcuların eski kulüpleri de anlamlı destekleri ile övgüyü fazlası ile hak ediyor.

ONLAR DA OLMASA

Kullarspor, Yenişehirspor, Belediye Derincespor, Yenişehirspor, İzmit Belediyespor, Maltaspor, Yeşilovaspor, 61 Futbol Kulübü ve Hisareynspor kulüpleri Kocaelispor’un diğer yaş gruplarına olduğu gibi 13 ve 14 yaş gruplarına verdiği futbolcularla şampiyonluğun perde arkasında kalmaması gereken kahramanları oldu.

KULLARSPOR’UN DİKKAT ÇEKEN DESTEĞİ

Bu kulüpler arasında özellikle Kullarspor’un desteği dikkat çekiciydi. Yine Yeşilovaspor Kulübü de bir birinden yetenekli futbolcuları ile şampiyonluk adına ciddi katkı sağladı. İşte Türkiye şampiyonu olan İzmit 28 Haziran Ortaokulu’nda forma giyen futbolcuların son kulüpleri ve Kocaelispor’a bu futbolcuları gönderen değerli kulüplerimiz.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU İZMİT 28 HAZİRAN ORTAOKULU KADROSU

Ø Melih Küçükkeskin - Forvet - 2008 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Ø Emircan Dönmez - Orta Saha - 2008 – Kocaelispor’a Yenişehirspor’dan geldi.

Ø Ensar Çapoğlu - Sağ Açık - 2008 - Kocaelispor’a Yenişehirspor’dan geldi.

Ø Levent Emre Deniz - Stoper - 2008 – Kocaelispor’a Yeşilovaspor’dan geldi.

Ø Yağız Çoğulular - Kaleci - 2008 – Kocaelispor’a Belediye Derincespor’dan geldi.

Ø Ömer Faruk Deretaşı - Sol Bek - 2009 – Kocaelispor Futbol Okulu

Ø Ahmet Hakan İlerde - Sağ Bek - 2009 – Kocaelispor’a İzmit Belediyespor’dan geldi.

Ø Yiğit Hamza Seyrek - Forvet - 2009 – Kocaelispor’a Maltaspor’dan geldi.

Ø Mehmet Akif Çoban - Kaleci - 2009 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Ø Arda Buğra Mutlu - Forvet - 2009 - Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Ø Ahmet Tuna Sak - Stoper - 2009 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Ø Yusuf Mert Gülşen - Orta Saha - 2010 – Kocaelispor Futbol Okulu

Ø Halit Kara – Forvet - 2009 - Yeşilovaspor

Ø Umutcan Akkaya - Sağ Kanat - 2008 – Yeşilovaspor

Ø Atilla Doruk Yazıcılar - Sol Bek - 2009 – Yeşilovaspor’a Kocaelispor’dan geldi.

Ø Berat Berkay Şimşek - Orta Saha - 2010 - Yeşilovaspor

Ø Eymen Ark - Orta saha - 2010 - Yeşilovaspor

Ø Mehmet Ali Koç - Sağ Bek - 2008 - 61 Futbol Kulübü

Ø Arda Özkan Okur - Orta Saha - Hisareynspor

Ø Sinan Kaan Ankaz - Kaleci - 2009 - 28 Haziran Okul öğrencisi