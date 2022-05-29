Belediye Derince U-17 son 8 peşinde!

İlimizi U-17 Bölgesel Gelişim Ligi’nde temsil eden Belediye Derincespor’un eleme turundaki rakibi Turgutluspor oldu. Son 16 takım arasında mücadele edecek olan sarı lacivertli gençlerin maçı tarafsız sahada, tek maç eleme şeklinde oynanacak. 2 Haziran Perşembe günü Bursa Yıldırım Vakıf Bera Spor Tesisleri’ndeki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Ekibimiz rakibini elediği takdirde adını son 8’e yazdıracak ve Türkiye finallerine ulaşması için sadece 1 adımı kalacak.

GRUBUNU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Göreve geldiği günden beri önemli işlere imza atan Belediye Derincespor Alt Yapı Koordinatörü Hüseyin Türe şu şekilde konuştu: 2021-2022 sezonu Gençlik Gelişim U-17 takımımız grubunun son maçı olan Modafen U-17 takımını 4-2 mağlup ederek Belediye Derıncespor ismini Türkiye’nin son 16 takımı arasına yazdırdık.

BURSA’DAN TURLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Belediye Derincespor olarak U-17 Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup’ta ikinci sırada yer aldık ve elemelere kaldık. Rakibimiz Turgutluspor ise 5. Grup lideri oldu. Zor bir maç bizi bekliyor. Amatör takımlardan aldığımız futbolcularla 17’leri hayli toparladık ve inanıyorum ki perşembe günü turu cebimize koyup Derince’ye döneceğiz. Teknik kadromuza ve futbolcularımıza güvenimiz sonsuz.

TEŞEKKÜR EDERİM

Bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Baskanımız Zeki Aygün’e, Belediye Başkan Yardımcımız Kemal Bayraktar’a, Kulüp Başkanımız Ahmet Güntepe’ye, Sportif Direktörümüz Mustafa Polat’a, Spor Müdürümüz Osman Cömert’e, yönetim ve altyapı yöneticilerimize, grup hocamız ile teknik ekipte bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ederim.