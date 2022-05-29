Cumhuriyet Bulvarında öncelik yayanın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı motosiklet ve akülü bisikletlere kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarında denetim yaparak motosiklet sürücülerini uyardı.
8 KİŞİLİK EKİP DENETİMDE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME kararıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı, motosiklet ve akülü bisikletlere kapatıldı. Kararı belirten tabelalar Cumhuriyet Bulvarında belirlenen noktalara asıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 7 gün 24 saat boyunca 8 kişilik ekiple Cumhuriyet Bulvarında denetim yapıyor.
UYARI VE CEZA
Zabıta ekipleri Cumhuriyet Bulvarını baştan sona gezerek park halindeki motosikletleri fotoğraflıyor. Sahiplerine ulaşılan araçlar sürücüsü tarafından yerinden kaldırılıyor. Plakalar ise merkeze bildiriliyor. İlkinde uyarılan motosiklet sürücüleri, ikinci kez aynı şey olursa cezai işlem uygulanıyor.
ÖNCELİK YAYANIN
Cumhuriyet Bulvarını kullanırken yaya güvenliği ve konforunu bozacak şekilde kuralları ihlal eden motosiklet ve mobilet sürücüleri, bulvar üzerinden araç yoluna yönlendiriliyor. Kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri yayaların kullanımında olan ya da yaya önceliği olan alanlarda sürücülerin kurallara uyması gerektiği uyarısında bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
As Körfezli - Gelsinler M.Ali Pasa'da zincirli kuyu caddesini denetlesinler. Kaldırımlarda motokuryeler tamgaz cirit atiyor. Yaya gecitlerinde yayaları takan yok.Otobus duraklarına park edenler dolu.Kaldırımların üstünde mobiyacilar yük indirip bindiriyor.Zabitalar göstermelik iş yapıyor .
Teker Sibobu - Gidiş geliş olan yolu bitirdiniz kuryelerde saçma güzergahlar yerine orayı kullanıyor konu bu kadar basit
Mükremin ÇITIR - Günaydın, geç bile kaldınız, bunu yasaklamak için yoğun şikayet mi olması lâzım, inşallah sıkı bir şekilde uygulanır...Saygılar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.