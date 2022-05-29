29 May 2022 - 09:52- Gündem G: 29 May 2022 - 09:54

Cumhuriyet Bulvarında öncelik yayanın

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri UKOME kararıyla motosiklet ve akülü bisikletlere kapatılan Cumhuriyet Bulvarında denetim yapıyor
Cumhuriyet Bulvarında öncelik yayanın mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı motosiklet ve akülü bisikletlere kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarında denetim yaparak motosiklet sürücülerini uyardı.

8 KİŞİLİK EKİP DENETİMDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME kararıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı, motosiklet ve akülü bisikletlere kapatıldı. Kararı belirten tabelalar Cumhuriyet Bulvarında belirlenen noktalara asıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 7 gün 24 saat boyunca 8 kişilik ekiple Cumhuriyet Bulvarında denetim yapıyor.

UYARI VE CEZA

Zabıta ekipleri Cumhuriyet Bulvarını baştan sona gezerek park halindeki motosikletleri fotoğraflıyor. Sahiplerine ulaşılan araçlar sürücüsü tarafından yerinden kaldırılıyor. Plakalar ise merkeze bildiriliyor. İlkinde uyarılan motosiklet sürücüleri, ikinci kez aynı şey olursa cezai işlem uygulanıyor.

ÖNCELİK YAYANIN

Cumhuriyet Bulvarını kullanırken yaya güvenliği ve konforunu bozacak şekilde kuralları ihlal eden motosiklet ve mobilet sürücüleri, bulvar üzerinden araç yoluna yönlendiriliyor. Kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri yayaların kullanımında olan ya da yaya önceliği olan alanlarda sürücülerin kurallara uyması gerektiği uyarısında bulunuyor.

29 May 2022 - 09:52 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

As Körfezli - Gelsinler M.Ali Pasa'da zincirli kuyu caddesini denetlesinler. Kaldırımlarda motokuryeler tamgaz cirit atiyor. Yaya gecitlerinde yayaları takan yok.Otobus duraklarına park edenler dolu.Kaldırımların üstünde mobiyacilar yük indirip bindiriyor.Zabitalar göstermelik iş yapıyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mayıs 12:56
02

Teker Sibobu - Gidiş geliş olan yolu bitirdiniz kuryelerde saçma güzergahlar yerine orayı kullanıyor konu bu kadar basit

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mayıs 12:09
01

Mükremin ÇITIR - Günaydın, geç bile kaldınız, bunu yasaklamak için yoğun şikayet mi olması lâzım, inşallah sıkı bir şekilde uygulanır...Saygılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mayıs 11:28
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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