Cumhuriyet Bulvarında öncelik yayanın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı motosiklet ve akülü bisikletlere kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarında denetim yaparak motosiklet sürücülerini uyardı.

8 KİŞİLİK EKİP DENETİMDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME kararıyla İzmit Cumhuriyet Bulvarı, motosiklet ve akülü bisikletlere kapatıldı. Kararı belirten tabelalar Cumhuriyet Bulvarında belirlenen noktalara asıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 7 gün 24 saat boyunca 8 kişilik ekiple Cumhuriyet Bulvarında denetim yapıyor.

UYARI VE CEZA

Zabıta ekipleri Cumhuriyet Bulvarını baştan sona gezerek park halindeki motosikletleri fotoğraflıyor. Sahiplerine ulaşılan araçlar sürücüsü tarafından yerinden kaldırılıyor. Plakalar ise merkeze bildiriliyor. İlkinde uyarılan motosiklet sürücüleri, ikinci kez aynı şey olursa cezai işlem uygulanıyor.

ÖNCELİK YAYANIN

Cumhuriyet Bulvarını kullanırken yaya güvenliği ve konforunu bozacak şekilde kuralları ihlal eden motosiklet ve mobilet sürücüleri, bulvar üzerinden araç yoluna yönlendiriliyor. Kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri yayaların kullanımında olan ya da yaya önceliği olan alanlarda sürücülerin kurallara uyması gerektiği uyarısında bulunuyor.