29 May 2022 - 10:05- Asayiş G: 29 May 2022 - 11:10

Fabrikada korkutan yangın!

Gebze'de plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise hastaneye kaldırıldı.
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Yangın, saat 09.00 sıralarında Pelitli Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

29 May 2022 - 10:05 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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