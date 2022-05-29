29 May 2022 - 10:48- Gündem G: 29 May 2022 - 10:50

Futbol sahası halı değişim işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Futbol sahası halı değişim işi yaptırılacak
Futbol sahası halı değişim işi yaptırılacak mask

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Vinsan Tesisleri Sentetik Çim Futbol Sahası Halı Değişimi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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29 May 2022 - 10:48 - Gündem

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