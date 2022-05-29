Pehlivanlar Kırkpınar’a doğru tempoyu yükseltti

52. Çanakkale Kepe Yağlı Pehlivan güreşlerinde er meydanına çıkan güreşçilerimiz önemli dereceler elde etti ve Kırkpınar’a sıkı hazırlandığını gösterdi. Başpehlivanlıkta Hüseyin Gümüşalan gümüş, Başaltında Emre Gürbüz ve Erdal Duman bronz madalya kazanırken, Küçükorta Büyük Boyda Emre Duman gümüş madalya kazanarak alkışlandı.