29 May 2022 - 23:58- Spor G: 29 May 2022 - 15:33

U-12’ler bugün vites yükseltiyor
U-12’ler bugün vites yükseltiyor mask

Kocaeli U12 Futbol Ligi, bugün hızını artırıyor. Pandemi döneminde en çok mağdur olan futbolcudan oluşan ligde bugün 3 grupta 4 maç var.

B             YEŞİLOVA-K.OKAN         18.00     AVNİ KALKAVAN 1

C             İZMİT KALE-İ.MALTA     18.00     AVNİ KALKAVAN 2

D             YILMAZ-İZMİT G.B.         19.15     AVNİ KALKAVAN 1

D             K.GÜNEŞ-Y.KOCAELİ      19.15     AVNİ KALKAVAN 2

29 May 2022 - 23:58 - Spor

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