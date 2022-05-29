U-12’ler bugün vites yükseltiyor

Kocaeli U12 Futbol Ligi, bugün hızını artırıyor. Pandemi döneminde en çok mağdur olan futbolcudan oluşan ligde bugün 3 grupta 4 maç var.
B YEŞİLOVA-K.OKAN 18.00 AVNİ KALKAVAN 1
C İZMİT KALE-İ.MALTA 18.00 AVNİ KALKAVAN 2
D YILMAZ-İZMİT G.B. 19.15 AVNİ KALKAVAN 1
D K.GÜNEŞ-Y.KOCAELİ 19.15 AVNİ KALKAVAN 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.