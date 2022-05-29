U-12’ler bugün vites yükseltiyor

Kocaeli U12 Futbol Ligi, bugün hızını artırıyor. Pandemi döneminde en çok mağdur olan futbolcudan oluşan ligde bugün 3 grupta 4 maç var.

B YEŞİLOVA-K.OKAN 18.00 AVNİ KALKAVAN 1

C İZMİT KALE-İ.MALTA 18.00 AVNİ KALKAVAN 2

D YILMAZ-İZMİT G.B. 19.15 AVNİ KALKAVAN 1

D K.GÜNEŞ-Y.KOCAELİ 19.15 AVNİ KALKAVAN 2