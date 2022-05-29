Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Eğitimde Destekleme ve Rehberlik (ERDEM) Projesi, ‘Okulumla Yürüyorum, Ailem ile Keşfediyorum’ etkinliği ile katılamaya hak kazanan, Kocaali’de ki üç okuldan biri olan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlediği pikniğe katılan öğrenci ve öğretmenleri, proje kapsamında yapılacak olan fotoğraf yarışması için bol bol resim çekti, gönüllerince eğlendi ve piknik yaptı. 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 11:00 de yapılacak olan yıl sonu etkinlikleri ve resim sergisinde yarışma sonuçları ilan edilecek ve aynı gün dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.
29 May 2022 - 15:33- Spor Güncelleme: 29 May 2022 - 15:34
Karamürsel AİHL doyasıya eğlendi
Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri,Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ nünERDEM Projesi kapsamında Karamürsel / Ereğli Sünni Baba mesire alanında öğretmenleri ile birlikte güzel bir gün geçirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.