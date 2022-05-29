29 May 2022 - 15:33- Spor G: 29 May 2022 - 15:34

Karamürsel AİHL doyasıya eğlendi

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri,Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ nünERDEM Projesi kapsamında Karamürsel / Ereğli Sünni Baba mesire alanında öğretmenleri ile birlikte güzel bir gün geçirdi
Karamürsel AİHL doyasıya eğlendi mask

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Eğitimde Destekleme ve Rehberlik (ERDEM) Projesi, ‘Okulumla Yürüyorum, Ailem ile Keşfediyorum’ etkinliği ile katılamaya hak kazanan, Kocaali’de ki üç okuldan biri olan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlediği pikniğe katılan öğrenci ve öğretmenleri, proje kapsamında yapılacak olan fotoğraf yarışması için bol bol resim çekti, gönüllerince eğlendi ve piknik yaptı. 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 11:00 de yapılacak olan yıl sonu etkinlikleri ve resim sergisinde yarışma sonuçları ilan edilecek ve aynı gün dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.
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29 May 2022 - 15:33 - Spor

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