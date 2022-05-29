Yangında hasar gören Bahtiyar Cami yenilendi

İzmit Cedit Mahallesi'nde 12 Aralık 2021'de çıkan yangında, duvarlarında, çinilerinde ve elektrik tesisatında hasar oluşan caminin, halıları, kapıları, ahşap malzemeleri, tuvaleti ve şadırvanı da kullanılamaz hale gelmişti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, caminin tadilatı ve yenilenmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. A Takımı ekipleri, öncelikle camide temizlik çalışması gerçekleştirdi.
YÜZEYLER TEMİZLENDİ
Yangında kullanılamaz hale gelen halılar yenilendi. Lekeli ve isli yüzey temizliği yapılarak iç ve dış cepheye iki kat boya yapıldı. Camideki hat yazıları ve süslemeler yeniden yazıldı, avizeler, kürsü ve müezzin mahfili ve zarar gören çiniler yenilendi. Minbere vernikleme yapıldı, tuvaletler ve şadırvan baştan aşağı onarılarak, cami eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. Tamamen yenilenen Bahtiyar Cami, yeniden ibadete açıldı.Büşra ÇETİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.