29 May 2022 - 15:35- Ekonomi G: 29 May 2022 - 15:38

TeknoClub 1 Yaşında

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub’ın 1’inci yılını avantajlı kampanya fırsatlarıyla kutluyor.
TeknoClub 1 Yaşında mask

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın “Herkes için Teknoloji” misyonuyla hayata geçirdiği sadakat programı TeknoClub, 1’inci yılını doldurdu. Teknosa, üyelerine ayrıcalıklarla dolu bir dünyanın kapılarını açan TeknoClub’ın 1’inci yılına özel avantajlı kampanya fırsatları sunuyor. 1. yıl kutlamaları kapsamında tüm TeknoClub üyeleri 26 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında 1.000 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek.

BABALAR GÜNÜ

Kampanya süresince toplam 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL indirim, 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL indirim, 15.000 TL ve üzeri alışverişlerde de 1.000 TL indirim hediye ediliyor. Kazanılan bu indirimler, 10 Haziran-30 Haziran arasında, Babalar Günü’nü de kapsayacak şekilde tüm Teknosa mağazalarında ve Teknosa.com’da satıcısı Teknosa olan ürünlerde geçerli oluyor. 250 TL, 500 TL ve 1.000 TL indirimler sırasıyla 1.000 TL, 2.000 TL ve 4.000 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılıyor.
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29 May 2022 - 15:35 - Ekonomi

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