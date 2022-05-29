29 May 2022 - 15:38- Ekonomi G: 29 May 2022 - 15:39

Vodafone Evde İnternet’ten teklif

Vodafone, ev interneti almayı ya da ev interneti sağlayıcısını değiştirmeyi düşünenler için yeni bir kampanya düzenliyor.
Vodafone Evde İnternet’ten teklif mask

“Vodafone Ev İnterneti Çok Uyguna Geldi” mesajıyla duyurulan kampanyada, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen müşterilere ilk 6 ay %50 indirim sunulurken, taahhüt boyunca 2 yıl fiyat artışı yapılmıyor. Kampanya tüm yıl boyunca geçerli olacak.Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, mevcut ekonomik koşullarda müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla kampanyalar düzenlemeye devam ediyoruz. ‘Vodafone’da paran değerli’ anlayışıyla düzenlediğimiz bu kampanyalarda en yüksek fiyat-performans değerini sunmayı hedefliyoruz”dedi.

29 May 2022 - 15:38 - Ekonomi

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