KOBİ’ler Akbank ile geleceğe hazırlanacak

Akbank’ın bu yıl başlattığı KOBİ Hareketi kapsamında hayata geçirdiği Akbank Dönüşüm Akademisi’nin lansmanı bir zirve ile yapıldı. KOBİ’ler için Dönüşüm ana odağında Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm, Girişimci Kadın, konularının masaya yatırıldığı zirvede konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Akbank’ın başlattığı KOBİ Hareketi’nin en önemli unsurlarından biri Akbank Dönüşüm Akademisi. KOBİ’leri geleceğe bu akademi çatısı altında hazırlayacağız.” dedi.