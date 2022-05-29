29 May 2022 - 15:38- Ekonomi G: 29 May 2022 - 15:39

Aygaz ve Sendeo genç girişimcileri destekliyor

Aygaz ile Sendeo ana sponsorluğunda gerçekleşen ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen, Türkiye’nin ilk ve tek “Sanal İnovasyon” yarışmasında final heyecanı yaşandı.
Aygaz ve Sendeo genç girişimcileri destekliyor mask

Aygaz ve Aygaz’ın sürdürülebilir inovasyon kültürü sayesinde başarılı bir kurum içi girişim olarak hayata geçen Sendeo, genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk ve tek Sanal İnovasyon Yarışması’na sponsor olan Aygaz ve Sendeo geleceğin iş insanlarının projelerini değerlendirdi.“Son noktaya teslimat” temasıyla gerçekleşen, yaklaşık iki ay süren ve geleceğin yenilikçi yüzlerini bir araya getiren yarışmanın final etabında öğrenciler fikirlerini projelendirdi.

LİSANS ÖĞRENCİSİ

Finalde yarışan 12 lisans ve yüksek lisans öğrencisi, yapılan değerlendirmenin ardından ödüllerine kavuşurken, ayrıca finalistler yarışmanın ana sponsoru olan Aygaz ve Sendeo’da staj imkanına da sahip oldu.Aygaz İnovasyon ve Fikri Haklar Müdürü Zuhal Erdil, Aygaz olarak Türkiye’nin sektöründeki en yenilikçi enerji şirketleri arasında yer aldığını belirtti.

29 May 2022 - 15:38 - Ekonomi

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