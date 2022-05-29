Başkan Aygün’den anlamlı ziyaretler

Derincelilerin iyi ve kötü gününde daima yanında olan Başkan Aygün, bu kez beraberinde AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileri ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Aygün, ilk olarak Adana’da gerçekleşen Gençlik Şöleni dönüşü yaşanan kazada yaralanan Nur Çalışkan’ı tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Nur Çalışkan ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aygün, “Tedavileri süren tüm kıymetli evlatlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Başkan Aygün ayrıca, babası vefat eden önceki dönem Ülkü Ocakları Başkanlarından Cevat Akkurt ve kızı vefat eden Derince Belediyesi çalışanlarından Osman Altunışık'ı hanelerinde ziyaret ederek, taziyelerini iletti.