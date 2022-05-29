Başkan Aygün’den anlamlı ziyaretler

Derincelilerin iyi ve kötü gününde daima yanında olan Başkan Aygün, bu kez beraberinde AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileri ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Aygün, ilk olarak Adana’da gerçekleşen Gençlik Şöleni dönüşü yaşanan kazada yaralanan Nur Çalışkan’ı tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.
TAZİYELERİNİ İLETTİ
Nur Çalışkan ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aygün, “Tedavileri süren tüm kıymetli evlatlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Başkan Aygün ayrıca, babası vefat eden önceki dönem Ülkü Ocakları Başkanlarından Cevat Akkurt ve kızı vefat eden Derince Belediyesi çalışanlarından Osman Altunışık'ı hanelerinde ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.