29 May 2022 - 15:42- Siyaset G: 29 May 2022 - 15:44

“Atatürk kömür sattı bunlar ithal ediyor”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Türkiye’nin yeraltı kaynaklarına dikkat çekmeye devam ediyor.

“Atatürk kömür sattı bunlar ithal ediyor” mask

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bu kaynaklardan örnekler veren BTP lideri, iktidarın ithalat politikasını eleştirdi. Hüseyin Baş paylaşımlarında çelik, krom ve kömür örnekleri verdi.

İşte o paylaşımlar;

-Çelik üretiminde dünyada 7. Sıradayız. Krom üretiminde dünyada 3. Sıradayız. Krom ve çeliğin birleşimiyle oluşan paslanmaz çeliği yurt dışından ithal ediyoruz. Hayranlık duymamak elde değil…

-Atatürk Brezilya’ya kömür ihraç etti. Şimdiki hükümet Kolombiya’dan kömür ithal ediyor. İnşallah kömürdür tabi!

-Tespit edilmiş kömür rezervimiz 20 milyar ton (Kaynak: Maden Teknik Arama).  Bu rezervin değeri 8 trilyon dolar.  Biz niye fakir geziyoruz anlamak zor.

“DUBAİ’DE YAPAY ZEKA BAKANLIĞI VAR. BİZ DE DAVUL ZURNA İLE ZEYTİNYAĞI GEMİSİ BEKLİYORUZ”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş dünyanın gittiği nokta ve Türkiye’nin içine bulunduğu durum üzerine de dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

Baş’ın paylaşımları şöyle; Dubai’de yapay zeka bakanlığı var. Hedeflerinden biri 2117 yılında Mars’ta kolonileşmek, 2050 yılında enerji üretimini temiz kaynaklarla yapmak. Bakan göreve geldiğinde 27 yaşındaydı. Biz de davul zurna ile zeytinyağı gemisi bekliyoruz.

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29 May 2022 - 15:42 - Siyaset

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