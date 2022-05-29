29 May 2022 - 15:43- Spor G: 29 May 2022 - 15:45

Sıkı bir hafta olacak

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Sıkı bir hafta olacak mask

Kocaelispor’da başkanlığa devam etme kararı alan Engin Koyun ve özellikle de transfer komitesi yeni haftaya sıkı bir giriş yapacak. Görevlendirmelerin yapılacağı haftada önceliği iç transfere ayıracak olan yönetim kurulu savunma hattındaki futbolcuların tamamı ile yola devam etmek istiyor. Öte yandan camianın benimsediği futbolculardan Mehmet Taş ile ilgili karar olumlu. Kaleci Korcan ile yolların ayrılması bekleniyor.

MENAJERLİK KONUSU

Yerli futbolculardan 4-5 futbolcuya teşekkür edileceği öğrenilirken, dış transferde belirlenen futbolcularla  da temaslara başlanacağı belirtildi. Öte yandan geride bıraktığımız sezon menajerlerin çarkında harcanan yönetim kurulu yeni sezonda “Yetki” hassasiyeti gösterecek. Transfer etmek istediği futbolcunun yetkili menajeri dışında hiçbir menajerle hareket edilmeyecek, futbol tabiri ile arkadan dönerek futbolcunun ve yönetim aklına girmeye çalışan menajerlere sert tavır gösterilecek.

29 May 2022 - 15:43 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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