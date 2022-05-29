Sıkı bir hafta olacak

Kocaelispor’da başkanlığa devam etme kararı alan Engin Koyun ve özellikle de transfer komitesi yeni haftaya sıkı bir giriş yapacak. Görevlendirmelerin yapılacağı haftada önceliği iç transfere ayıracak olan yönetim kurulu savunma hattındaki futbolcuların tamamı ile yola devam etmek istiyor. Öte yandan camianın benimsediği futbolculardan Mehmet Taş ile ilgili karar olumlu. Kaleci Korcan ile yolların ayrılması bekleniyor.
MENAJERLİK KONUSU
Yerli futbolculardan 4-5 futbolcuya teşekkür edileceği öğrenilirken, dış transferde belirlenen futbolcularla da temaslara başlanacağı belirtildi. Öte yandan geride bıraktığımız sezon menajerlerin çarkında harcanan yönetim kurulu yeni sezonda “Yetki” hassasiyeti gösterecek. Transfer etmek istediği futbolcunun yetkili menajeri dışında hiçbir menajerle hareket edilmeyecek, futbol tabiri ile arkadan dönerek futbolcunun ve yönetim aklına girmeye çalışan menajerlere sert tavır gösterilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.