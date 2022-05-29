İmza yeter sayısı 305’ten 517’ye yükseldi

Kocaelispor’da Engin Koyun’un başkanlığa devam etmek istemesi üzerine tepkiler oluşmuş ve kulübü genel kurula götürmek için üyelerden imza toplanılması için harekete geçildi. Tüzük gereği genel kurul üyelerinin yüzde 20’sinin imza vermesi ile olağanüstü genel kurula gidiliyordu ve toplanılması gereken imza sayısı 305’ti.

ÜYE SAYISI BİR ANDA 2700 KÜSÜR OLDU

Hafta boyunca yapılan çalışmaların ardından sayı 217’ye ulaştı. Ancak bir anda üye sayısının 2700 civarı olduğu belirtildi. Genel kurul kararının alınmaması adına bir anda 1000’den fazla üyenin kayda geçtiği düşünülürken, bu üyelerin merhum kulüp personeli Tufan Noyan’ın kayıt ederken eksikler yaşandığı öne sürüldü. Böylelikle yeter imza sayısı 305'ten 517'ye yükseldi.

BIRAKMADAN DEVAM

İmza toplamaya kararlı olan yeşil siyahlılardan Aytunç Çetinbaş “Ortak paydamız, tek sevdamız olan Kocaelispor’umuz için ne gerekiyorsa yapmaya dün olduğu gibi bugünde hazırız. İlk imzayı attığım gibi son imzaya kadar da mücadeleye devam edeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Sevdamız için teslim aldığımız Olağanüstü Kongre imzası çizelgesi için 3 saatte 32 İmzaya ulaştık. Destek olan herkese teşekkür ederim. 185 ile teslim aldığımız imza sayısı an itibari ile 217 ye ulaşmıştır” diye konuştu.