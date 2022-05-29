Kandıra OSB bataklık üzerine mi yapılıyor?

Kuruluş çalışmaları yaklaşık 14 yıl önce başlayan, kamulaştırma sorunları ve davaları nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KGİ OSB) büyük bir sorun ile karşı karşıya. İlk kazmanın 2019 yılında vurulduğu arazide alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bin 940 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan KGİ OSB’nin 2022 yılında hafriyat çalışmalarının tamamlanacağı söylenmişti. Ancak yapımı devam eden sanayi bölgesinin zemininin bataklık olduğu ve bu büyük sorunun yönetim tarafından görmezden gelindiği iddia edildi.

“YAPILAN İMALAT TAMAMEN ÇÖP”

Sanayi bölgesinin yol ihalesini alan Karacayol İnşaat Madencilik Turizm Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi, zeminin kil ve bataklık olduğunu gerekçe göstererek işi bıraktı. 20 Nisan 2021 tarihinde çalışma alanını teslim alan şirket eylül ayında faaliyete başladı. Firma 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde zemin nedeni ile işi bırakmak zorunda kaldı. OSB yönetimine durumu defalarca kez bildirmelerine rağmen yönetimin sessiz kaldığını ifade eden Karacayol İnşaat Madencilik Turizm Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sahibi Ali Karaca, “Burada yapılan imalat tamamen çöp, tamamı hatalı. Hatalarından da geri dönemiyorlar. İşin doğrusunu saklamaya çalışıyorlar. Yatırımcı mağdur olacak” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİM İŞİ SAKLADI”

Sözlerine devam eden Karaca, “Zemini gördükten sonra çalışmaları durdurduk. Zemin ıslah edilmeden çalışılamayacağımızı bildirdik. Zemin ıslahın büyük maliyet olduğunu bildikleri için bakarız diye ertelediler. Bu konu ile ilgili yönetime yazılı olarak dilekçe verdik. Burada yol yapılmayacağını söyledik. Test yapılması için teklifte bulunduk. Onlar da işi sakladı. Daha sonra aldığımız örneklerle test yaptık. Bakanlık tarafından yapılan testler de aynı şekilde yapılamayacağını ifade ediyor. Bu arazi kilden ibaret. Kil zeminde iş olmaz. Bu işin tekniğine aykırı. Yarın tekrar sökülecek” dedi.

“TÜM ÇALIŞMALAR YENİDEN YAPILMALI”

Çalışmaların devam etmesi için yönetimin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Karaca, “Siz yapın sorumluluk bize ait diyorlar. Biz bu işi yapmayacağımızı söyledik. Ben ayıplı imalat yapmam. Bu benim bundan sonraki tüm işlerimi etkiler. Zemin bize yapmamız için ek süre bile verdiler kapanacak bir ayıp değil. Çalışmaları sıfırdan yapmaları lazım. 4 yıldır yaptıkları çalışma tamamen çöp. Yaptıkları tek şey toprağı bir yerden alıp başka yere taşıma. İşi teslim alamadan önce verdikleri arazi özellikleri bilgisi ile gerçek arazi aynı değil. Bağımsız yerlerden test yapmaları lazım” şeklinde konuştu.

“FABRİKA SAHİPLERİ DE ALANLARDA TEST YAPSIN”

Uzun yıllardır yol yapım alanı ile ilgilenen İnşaat Mühendisi İbrahim Aydoğdu ise, “Toprağın uygun olmadığını söylediğimizde ‘Zaten biz bozuk olduğunu biliyorduk’ şeklinde yanıt verdiler. Biz burada daha önce çok iş yaptık. Kamu kurumlarına da iş yaptık. Orada yapılacak yanlış imalat bizim vizyonumuza ters. Kendi adımızı karalamak istemiyoruz. Kuru havada arazideki sıkıntı belli olmaz ama yağmurlu havada çamur olur. Fabrika sahalarında da aynı sıkıntı var. Fabrika sahipleri de alanlarda test yapsın” dedi.

“ÇAMURLAŞMA ORANI YÜZDE 70”

Son olarak Aydoğdu, “Kendi sahaları içerisinde kil çıkıyor. Uygun olmayan malzeme ile dolgu yapıyorlar. Bu da kalıcı çözüm değil. Yapılan dolgu malzemesi kesinlikte uygun değil. Bunların kriterleri vardır. Dolgu malzemelerinin özellikleri bellidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili laboratuvara testler yaptırdık. Bütün oranlar aşılmış durumda. Bu malzeme suyu gördüğünde hemen yumuşar. Bu toprağın çamurlaşma oranı yüzde bölgeye göre yüzde 50 ile 70 arasında değişiyor. Amaçları kusurlu ve ayıplı imalat yaptırmak” ifadelerini kullandı.