29 May 2022 - 16:43- Gündem G: 29 May 2022 - 16:45

Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi

Kandıra'da jandarma ekipleri ve Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda amfora ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.  
Roma ve Bizans dönemine ait amforalar ele geçirildi mask

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yasadışı tarihi eser ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişiler ve adresleri tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda amfora ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.  

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, bu tür eserlerin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Devlet malını korumak her vatandaşın görevidir. Bilinçsizce yapılan kaçak kazılar, tarihi eserlere onarılamaz zararlar verir. Kültür varlıkları ancak devlet izniyle ve devletin izin verdiği görevlilerce yapılan bilimsel kazılarla açığa çıkarılabilir. İzinsiz kazı yaparak kültür varlıklarını açığa çıkarmak, satmak ve satın almak, yurt dışına kaçırmak yasaktır ve cezası vardır. Bu yüzden, duyarlı bir vatandaş olarak, kültür varlıklımızla ilgili bilgi edinmeli, çevremizdeki insanları bilgilendirmeli, kültürel mirasımıza sahip çıkmalı, onları korumalı, kollamak ve bizden sonra gelecek olan nesillere bilinçli bir şekilde aktarmalıyız” dedi.

29 May 2022 - 16:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.148.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Aygün’den anlamlı ziyaretler mask
Başkan Aygün’den anlamlı ziyaretler
Yangında hasar gören Bahtiyar Cami yenilendi mask
Yangında hasar gören Bahtiyar Cami yenilendi
Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı mask
Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı
Kırsal mahallelere beton yol yaptırılacak mask
Kırsal mahallelere beton yol yaptırılacak
Muhtelif mahallelere beton yol yaptırılacak mask
Muhtelif mahallelere beton yol yaptırılacak
İYİ Parti Genel Merkezi’nden KOTO’ya ziyaret mask
İYİ Parti Genel Merkezi’nden KOTO’ya ziyaret
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL