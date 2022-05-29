7 yaşında çocuğun ensesine yorgun mermi geldi

Olay, Başiskele ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki A.Ö.H. isimli çocuk ensesine isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Durumu fark eden ailesi, çocuğu kendi imkanlarıyla Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirdi. Burada yapılan ilk incelemelerin ardından yaralı çocuk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.