Coronada bir dönem sona erdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni corona virüs tablosu açıklandı. 29 Mayıs’a ait verilere göre, 129 bin 961 test yapıldı. Güncel verilere göre, 864 yeni vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

MASKEDE YENİ DÖNEM

Açıklanan son veriyle birlikte vaka sayıları üç gün üst üste binin altında yer aldı ve böylece toplu taşımalardaki maske zorunluluğu da son bulmuş oldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Verilerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” dedi.

3 GÜNLÜK VERİLER DİKKATE ALINACAKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kaldırılması için 3 gün boyunca tablonun 1000’in altında seyretmesi gerektiğini söylemişti.