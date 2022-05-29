Sinir krizi geçirip sokakta boğazını kesti

Alınan bilgiye göre Körfez Çamlıtepe Mahallesi Dut Sokakta sinir krizi geçiren 27 yaşındaki S.D.’nin elindeki jiletle kendine zarar verdiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada S.D. ani bir hareketle elindeki jiletle boğazını kesti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendine zarar vermeye devam eden S.D’ye olay yerine gelen polis ekiplerinin de desteği ile müdahalede bulundu. Boğazında derin kesik olan ve kan kaybeden S.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Boğazında derin kesik olduğu öğrenilen S.D.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.