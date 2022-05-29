Alınan bilgiye göre Körfez Çamlıtepe Mahallesi Dut Sokakta sinir krizi geçiren 27 yaşındaki S.D.’nin elindeki jiletle kendine zarar verdiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada S.D. ani bir hareketle elindeki jiletle boğazını kesti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendine zarar vermeye devam eden S.D’ye olay yerine gelen polis ekiplerinin de desteği ile müdahalede bulundu. Boğazında derin kesik olan ve kan kaybeden S.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Boğazında derin kesik olduğu öğrenilen S.D.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
29 May 2022 - 23:06- Asayiş Güncelleme: 29 May 2022 - 23:07
Sinir krizi geçirip sokakta boğazını kesti
Körfez Çamlıtepe Mahallesinde sinir krizi geçiren 27 yaşındaki S.D. elindeki jiletle sokak ortasında boğazını kesti. Ağır yaralanan S.D. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.