Mahalle muhtarı kazada yaralandı

Alınan bilgiye göre Körfez İlimtepe yolundan merkez yönünde seyir halinde olan İsmail Bozkuş idaresindeki 41 R 3577 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza esnasında araç içinde bulunan sürücü İsmail Bozkuş, eşi Sırma Bozkuş ve Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.