30 May 2022 - 09:55- Spor G: 30 May 2022 - 09:56

Bilek güreşçilerimiz Romanya’da tarih yazdı
Bilek güreşçilerimiz Romanya’da tarih yazdı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kağıtspor’un milli bilek güreşçileri Romanya’dan altı altın madalya ile döndü

TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına onlarca ülkeden yüzlerce sporcu katıldı.Bilek güreşi camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyon bilek güreşçileri de Ay Yıldızlı bayrağımız için mücadele etti madalyaları kaptı. Elde ettikleri beş altın madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olan millilerimiz Avrupa’da bayrağımızı açmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

KAĞITSPORLU SPORCULARIN DERECELERİ

Enes Alan - Genç Erkekler +55 kg - Sağ Kol – Şampiyon

Şehmuz Ertem - Genç Erkekler 55 kg - Sol ve Sağ Kol - Şampiyon

Meryem Yıldırım Sevci - Büyük Kadınlar +65 kg - Sol ve Sağ Kol - Şampiyon

30 May 2022 - 09:55 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.119.581 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Muhammed Özkal evleniyooor! mask
Muhammed Özkal evleniyooor!
Eray Şamdan 8. Kez Avrupa şampiyonu mask
Eray Şamdan 8. Kez Avrupa şampiyonu
Maksimum Güvenlik kazanmaya devam ediyor mask
Maksimum Güvenlik kazanmaya devam ediyor
Bilek güreşçilerimiz Romanya’da tarih yazdı mask
Bilek güreşçilerimiz Romanya’da tarih yazdı
Mehmet Ak Auto, Lounge Saray Simit ve Sporterio kazandı mask
Mehmet Ak Auto, Lounge Saray Simit ve Sporterio kazandı
Kocaeli’de karate coşkusu mask
Kocaeli’de karate coşkusu
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL