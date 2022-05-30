Bilek güreşçilerimiz Romanya’da tarih yazdı

Kağıtspor’un milli bilek güreşçileri Romanya’dan altı altın madalya ile döndü

TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına onlarca ülkeden yüzlerce sporcu katıldı.Bilek güreşi camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyon bilek güreşçileri de Ay Yıldızlı bayrağımız için mücadele etti madalyaları kaptı. Elde ettikleri beş altın madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olan millilerimiz Avrupa’da bayrağımızı açmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

KAĞITSPORLU SPORCULARIN DERECELERİ

Enes Alan - Genç Erkekler +55 kg - Sağ Kol – Şampiyon

Şehmuz Ertem - Genç Erkekler 55 kg - Sol ve Sağ Kol - Şampiyon

Meryem Yıldırım Sevci - Büyük Kadınlar +65 kg - Sol ve Sağ Kol - Şampiyon