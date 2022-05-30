Bilek güreşçilerimiz Romanya’da tarih yazdı

Kağıtspor’un milli bilek güreşçileri Romanya’dan altı altın madalya ile döndü
TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU
Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına onlarca ülkeden yüzlerce sporcu katıldı.Bilek güreşi camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyon bilek güreşçileri de Ay Yıldızlı bayrağımız için mücadele etti madalyaları kaptı. Elde ettikleri beş altın madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olan millilerimiz Avrupa’da bayrağımızı açmanın gururunu ve sevincini yaşadı.
KAĞITSPORLU SPORCULARIN DERECELERİ
Enes Alan - Genç Erkekler +55 kg - Sağ Kol – Şampiyon
Şehmuz Ertem - Genç Erkekler 55 kg - Sol ve Sağ Kol - Şampiyon
Meryem Yıldırım Sevci - Büyük Kadınlar +65 kg - Sol ve Sağ Kol - Şampiyon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.