Maksimum Güvenlik kazanmaya devam ediyor

10. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Günün ilk maçında Eti Group ile Zortaşlar takımları karşı karşıya geldi. Mücadele ilk dakikadan itibaren tek taraflı geçti. Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü hissettiren ve farka kolay giden Eti Group, sahadan 10-3’lük skorla galip ayrıldı.

ZORLU MAÇ

Günün ikinci maçı ise Maximum Özel Güvenlik ile Vefa İnşaat arasında oynandı. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıktığı mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Maçın bir bölümünde üstünlüğü ele geçiren Vefa İnşaat öne geçtiyse de Maximum Özel Güvenlik oyunda dengeyi buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında beraberliği yakalayan Vefa İnşaat, rakibi karşısında oyun olarak geriye düşünce farklı yenilmekten kurtulamadı. Karşılaşma 6-3 Maximum Özel Güvenlik takımının üstünlüğü ile sona erdi.

ETİ GROUP: 10

ZORTAŞLAR: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Ömer Karaman***

ETİ GROUP: Alişan Ersin***, Berkan Yılmaz***, Osman Gencer***, Selçuk Şamlı***, Coşkun Gökdemir*** (Kenan Topçu**), Erol Badiş***, Hakan Ayaz***

ZORTAŞLAR: İbrahim Çoban**, Cihan Duvarcı**, Naver Uslu**, Ziya Karakaya**, Kasım Elmas**, Erkan Türkoğlu**, Yavuz Kadıoğlu** (Cihan Karakaya**)

GOLLER: Erol Badiş, Hakan Ayaz (6), Berkan Yılmaz, Kenan Topçu(2) (Eti Group), Kasım Elmas (2), Naver Uslu (Zortaşlar)

MAXIMUM ÖZEL GÜVENLİK: 6

VEFA İNŞAAT: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Ömer Karaman***

MAXIMUM ÖZEL GÜVENLİK: Hüseyin Sabır***, Aykut Göktepeli***, Turgay Çoban***, Tolga Çoban***, Fuat Karaarslan, Sercan Şaşmaz***, Nebil Uzun*** (Serdar Özdil***)

VEFA İNŞAAT: Hakan Akçay**, Mehmet Aktaş**, Murat Akdeniz**, Harun Yılmaz** (Kadir Çelik**), Vefa Özcan**, Birol Garip**, İsmail Özçelik**

GOLLER: İsmail Özçelik (2), Murat Akdeniz(Vefa İnşaat), Mert Alkan (4), Serdar Özdil, Fuat Karaarslan(Maximum Özel Güvenlik)

SARI KART: Mehmet Aktaş, Murat Akdeniz (Vefa İnşaat)