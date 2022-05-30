Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! 7 puan önde...

MAK Araştırma’nın mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma 63 ilde 5 bin 750 kişiyle yapıldı. Sorulan sorular ve alınan yanıtlar şöyle:
Ülkemizin en önemli sorunu nedir?
Hayat pahalılığı: Yüzde 61
İşsizlik: Yüzde 10
Adaletsizlik: Yüzde 10
Ahlaki ve sosyal sorunlar: Yüzde 9
Diğerleri: Yüzde 6
Kararsız / cevap yok: Yüzde 4
Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?
Hayır: Yüzde 81
Evet: Yüzde 4
Kararsız / görüş yok: Yüzde 15
Açıklanan resmi enflasyon oranları doğru mu?
Doğru olmadığını düşünüyorum: Yüzde 61
Kesinlikle doğru olamaz: Yüzde 17
Doğru olduğunu düşünüyorum: Yüzde 14
Kararsız / cevap yok: Yüzde 8
Türkiye’nin ekonomik sorunlarını Erdoğan mı çözebilir, muhalefet mi çözebilir?
Muhalefet ve kadroları: Yüzde 41
Erdoğan ve ekibi: Yüzde 33
İkisi de çözemez: Yüzde 10
Kararsız / cevap yok: Yüzde 16
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yeniden aday olursa davranışınız ne olur?
Oy vermem: Yüzde 46
Oy veririm: Yüzde 37
Rakiplerine bağlı olarak oy veririm: Yüzde 7
Kararsız / cevap yok: Yüzde 10
Cumhurbaşkanlığı seçiminde (adaylardan bağımsız olarak) hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?
Millet İttifakı: Yüzde 43
Cumhur İttifakı: Yüzde 36
Bu ittifaklar dışında farklı bir adaya veririm: Yüzde 8
Adaya bağlı kararım değişir: Yüzde 8
Kararsız / cevap yok: Yüzde 5
Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?
AKP: Yüzde 27.1
CHP: Yüzde 25.8
İYİ Parti: Yüzde 15.3
HDP: Yüzde 7.5
MHP: Yüzde 6.4
DEVA: Yüzde 3
Gelecek Partisi: Yüzde 2.7
Zafer Partisi: Yüzde 1.6
Saadet Partisi: Yüzde 1
BTP: Yüzde 1.3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9
HÜDAPAR: Yüzde 0.8
Demokrat Parti: Yüzde 0.3
BBP: Yüzde 0.3
Memleket Partisi: Yüzde 0.3
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.1
Kararsız / cevap yok: Yüzde 5
Diğerleri: Yüzde 0.6
Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)
AKP: Yüzde 28.3
CHP: Yüzde 27.1
İYİ Parti: Yüzde 16.1
HDP: Yüzde 7.8
MHP: Yüzde 6.6
DEVA: Yüzde 3.1
Gelecek Partisi: Yüzde 2.8
Zafer Partisi: Yüzde 1.8
Saadet Partisi: Yüzde 1.1
BTP: Yüzde 1.4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9
HÜDAPAR: Yüzde 0.9
Demokrat Parti: Yüzde 0.4
BBP: Yüzde 0.4
Memleket Partisi: Yüzde 0.4
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.2
Diğerleri: Yüzde 0.7
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.