Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! 7 puan önde...

MAK Araştırma’nın mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma 63 ilde 5 bin 750 kişiyle yapıldı. Sorulan sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Ülkemizin en önemli sorunu nedir?

Hayat pahalılığı: Yüzde 61

İşsizlik: Yüzde 10

Adaletsizlik: Yüzde 10

Ahlaki ve sosyal sorunlar: Yüzde 9

Diğerleri: Yüzde 6

Kararsız / cevap yok: Yüzde 4

Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?

Hayır: Yüzde 81

Evet: Yüzde 4

Kararsız / görüş yok: Yüzde 15

Açıklanan resmi enflasyon oranları doğru mu?

Doğru olmadığını düşünüyorum: Yüzde 61

Kesinlikle doğru olamaz: Yüzde 17

Doğru olduğunu düşünüyorum: Yüzde 14

Kararsız / cevap yok: Yüzde 8

Türkiye’nin ekonomik sorunlarını Erdoğan mı çözebilir, muhalefet mi çözebilir?

Muhalefet ve kadroları: Yüzde 41

Erdoğan ve ekibi: Yüzde 33

İkisi de çözemez: Yüzde 10

Kararsız / cevap yok: Yüzde 16

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yeniden aday olursa davranışınız ne olur?

Oy vermem: Yüzde 46

Oy veririm: Yüzde 37

Rakiplerine bağlı olarak oy veririm: Yüzde 7

Kararsız / cevap yok: Yüzde 10

Cumhurbaşkanlığı seçiminde (adaylardan bağımsız olarak) hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?

Millet İttifakı: Yüzde 43

Cumhur İttifakı: Yüzde 36

Bu ittifaklar dışında farklı bir adaya veririm: Yüzde 8

Adaya bağlı kararım değişir: Yüzde 8

Kararsız / cevap yok: Yüzde 5

Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?

AKP: Yüzde 27.1

CHP: Yüzde 25.8

İYİ Parti: Yüzde 15.3

HDP: Yüzde 7.5

MHP: Yüzde 6.4

DEVA: Yüzde 3

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

Zafer Partisi: Yüzde 1.6

Saadet Partisi: Yüzde 1

BTP: Yüzde 1.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9

HÜDAPAR: Yüzde 0.8

Demokrat Parti: Yüzde 0.3

BBP: Yüzde 0.3

Memleket Partisi: Yüzde 0.3

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.1

Kararsız / cevap yok: Yüzde 5

Diğerleri: Yüzde 0.6

Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

AKP: Yüzde 28.3

CHP: Yüzde 27.1

İYİ Parti: Yüzde 16.1

HDP: Yüzde 7.8

MHP: Yüzde 6.6

DEVA: Yüzde 3.1

Gelecek Partisi: Yüzde 2.8

Zafer Partisi: Yüzde 1.8

Saadet Partisi: Yüzde 1.1

BTP: Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9

HÜDAPAR: Yüzde 0.9

Demokrat Parti: Yüzde 0.4

BBP: Yüzde 0.4

Memleket Partisi: Yüzde 0.4

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.2

Diğerleri: Yüzde 0.7