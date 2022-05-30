Göz ölçüm cihazı çalışmayan hastane vatandaşı isyan ettirdi

Gazetemize ulaşan okurumuz İbrahim Türk, geçtiğimiz günlerde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniğine annesini götürdü. İddiaya göre göz ölçüm cihazının 3 aydan beri çalışmadığını öğrenen vatandaş duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak, "Cuma günü Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne annemi göz muayenesine götürdüm. Göz ölçüm makinesinin bozuk olduğunu ve 3 aydan beri yapılmadığını söylediler. Makinenin olmamasından kaynaklı olarak hastanın göz iğnelerine devam edemeyeceğini beyan etti. Ben de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimi ile görüşmek istedim ancak güvenlik beni görüştürmedi. Ben vatandaş olarak sormak isterim, Başhekim vatandaş ile görüşmezse 3 aydan beri makine yapılamıyorsa başhekimliğin görevi nedir? Eğer hastam kör olursa sorumlusu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’dir. Yetkililer lütfen sesimi duysun ve gerekeni yapsın." şeklinde konuştu.