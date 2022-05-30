KO-MEK’te resim yarışmasının kazananları belli oldu

KOMEK’in her yıl düzenlediği resim yarışmasının kazananları belli oldu. Kocaeli ve Turizm temalı gerçekleştirilen resim yarışmasına KO-MEK’te resim branşında 1 Eylül 2020 tarihinden sonra eğitim almış ya da eğitimine devam eden kursiyerler katıldı. Değerlendirme sonucunda Leyla Mutlu birinciliği elde ederken, Canan Bekar ikinci, Esra Abut ise üçüncü oldu.

Dereceye giren kursiyerler ödüllerini 14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan KO-MEK İzmit İlçe Sergisinde alacak.