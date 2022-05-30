Derince Yıldız Sokak asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kent genelinde asfalt sezonunun başlamasıyla üstyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Yağışların olmadığı, iklim koşullarının elverişli olduğu yaz aylarında asfaltlama sezonu başlıyor. Planlaması yapılan yollarda asfaltlama çalışmalarına hız veren Fen İşleri ekipleri, kent genelinde bozulma ve aşınma meydana gelmiş yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

STABİLİZE YOL ASFALTLANDI